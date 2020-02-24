- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم الكويت تعلن تسجيل 3 إصابات بـ كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الكويت تعلن تسجيل 3 إصابات بـ كورونا
لأشخاص سافروا لإيران
متابعات الخليج 365 - متابعة
نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزارة الصحة إعلانها عن إصابة 3 أشخاص بفيروس كورونا في الكويت من العائدين من مشهد الإيرانية. وأوضحت الوزارة أن الحالة الأولى لكويتي والثانية لمواطن سعودي والحالة الثالثة لشخص من غير محددي الجنسية.
وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية أعلنت قبل يومين وقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من إيران بناء على تعليمات وزارة الصحة الكويتية وذلك بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في مدينة قم الإيرانية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء “كونا”.
وقالت في بيان صحافي، في وقت سابق، إنه سيتم منع القادمين من أي جنسية ممن لديهم إقامة أو سمة دخول سابقة إلى الكويت ممن كانوا موجودين في جمهورية إيران الإسلامية خلال الأسبوعين الماضيين.
كما أشارت إلى أنه سيخضع أي مواطن كويتي قادم من إيران للحجر الصحي، مضيفة أنه سيتم إيقاف إصدار سمة دخول للقادمين إلى البلاد من إيران نظرا إلى الوضع الحالي.
هذا وناشد الطيران المدني المواطنين عدم السفر إلى إيران خلال الفترة الحالية إلى حين اتضاح الصورة النهائية بشأن فيروس كورونا المستجد.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تعلن تسجيل 3 إصابات بـ كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.