عائض القرني: لدي مسيرة قريبة سأعري فيها كل من يهاجم وطني

2020-02-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الشيخ الدكتور عائض القرني أنه سيتسمر في الدفاع والمنافحة عن المملكة العربية السعودية ولن ينظر لكل من ينعق أو يهاجم.

وأضاف الشيخ القرني في مداخلة مع قناة الإخبارية: “أشك في رجولة من لا يدافع عن وطنه.. ولدي مسيرة قريبة سأعري فيها كل من يهاجم وطني”.

Advertisements

واستطرد الشيخ عائض القرني قائلا: “كيف إذا كان هذا الوطن هو مهبط الوحي ومهد رسالة الإسلام”.

وتابع أنا على الحق وأنا على الكتاب والسنة ولن ألتفت لمن يهاجم، لأن هذا ما تربينا عليه، وهذا ما تلعمناه من الشريعة أن ندافع عن البيعة عن الوطن عن العقيدة عن المبدأ، وسأواصل ضد كل من يهاجم العقيدة الصحيحة التي قامت عليها البلاد، الوطن لو طلب الدم كان رخيصاً”.

وتابع “لست الوحيد الذي خُدع بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهناك علماء وكُتاب أخذوا بالظاهر”.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر