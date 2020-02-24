شكرا لقرائتكم تنبيه من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-24 تنبيه من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة تتسبب في تدني الرؤية الأفقية متابعات الخليج 365 - واس أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم, تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة, يتضمن أتربة مثارة, وأمطارا رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطا في الرياح السطحية, وتدن في مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع. Advertisements وبينت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن الحالة تستمر حتى العاشرة مساءً. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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