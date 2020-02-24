السعودية تشارك بوفد إعلامي في قمة الإعلام السياحي العربي بمصر

شكرا لقرائتكم خبر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ريان مقلان - مكة المكرمة

تستضيف مصر فعاليات الملتقى العربي 12 للإعلام السياحي الأربعاء المقبل، بمشاركة 14 دولة عربية، بواقع 40 ممثل من الصحف ومنصات التواصل الاجتماعي ومحطات التلفزة العربية لدولة السعودية والإمارات والكويت ولبنان والأردن وعمان والبحرين وتونس والجزائر والعراق والسودان وفلسطين وليبيا ومصر تحت رعاية وزير السياحة والآثار المصري الدكتور خالد العناني

من جهته أوضح المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية ونائب رئيس مجلس الأمناء الدكتور سعيد البطوطي ان الملتقى سنويًا فيمصر لإلقاء الضوء على المقومات السياحية المصرية وترويجا للسياحة بها، مشيرًا لأهمية دور الإعلام المؤثر لنقل صورة إيجابية لدعم السياحة بمصر نظرا لتوافر أنواع السياحة الشاطئية والتاريخية والأثرية وبهاالعديد من المعالم والمتاحف المتنوعة وأضاف أن الملتقى يتضمن تكريم الرواد و إطلاق أول جوائز للتميز السياحي في مصر وتضم فئات الإعلام السياحي والشركات والهيئاتوالشخصيات المؤثرة في مسيرة قطاع السياحة المصري بالإضافة إلى تكريم الإعلاميين المصريين المتخصصين .

Advertisements

وأشار رئيس الجمعية الأردنية للإعلام السياحي أحمد عليوه إلى أن ورش العمل الخاصة بالملتقى ستناقش " تأثيرات القوى الناعمة فيتشكيل الصورة الذهنية السياحية كما ستطرح أهم المعوقات أمام صناعة السياحة العربية حاليا وآليات عبور هذه الصناعة المهمة لهذه المعوقات .

ونوه الأمين العام للمركز السعودي للإعلام السياحي خالد الدغيم رئيس الوفد السعودي ان السعودية تشارك بوفد إعلامي متخصص في السياحة ونوه على أهمية المركز في تعزيز العمل المشترك بين المركز والهيئات والمنظمات والوزارات والذي سعى الى الانتشار في كل البلدان العربية لتعزيز مبدأ الشراكة من اجل الوصول الى إعلام متخصصيدعم السياحة العربية ويدعم تدريب الشباب على ذلك وينشر الوعي لدى المجتمعات المحلية بأهمية السياحة وبناء صورة إيجابية ويدفع معالجهات المعنية نحو مشاركة الجميع سواء القطاع الخاص او المستفيدين او المجتمع للاستفادة من قطاع السياحة.

وقال رئيس المركز العماني للإعلام السياحي الدكتور سلطان اليحيائى أن احد أهم أهداف المركز العربي هو تنشيط السياحة فى كلالدول العربية وبالأخص مصر بشكل عام مشيرًا إلى الدور الكبير للمركز للمشاركة في الترويج للسياحة البينية العربية بشكل حقيقي

يذكر أن المركز العربي للإعلام السياحي يضم في عضويته مئات المتخصصين في القطاع الإعلامي المتخصص في السياحة ورواد منصات التواصل الاجتماعي ومسئولي العلاقات العامة في 14 دولة عربية ويعمل بشكل تطوعي للترويج للسياحة العربية