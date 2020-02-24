السعودية | الصحة السعودية: ننسق مع الكويت لعلاج أحد مواطنينا المصاب بكورونا

شكرا لقرائتكم الصحة السعودية: ننسق مع الكويت لعلاج أحد مواطنينا المصاب بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوضحت وزارة الصحة السعودية أن ما أعلنته وزارة الصحة الكويتية عن إصابة مواطن سعودي في الكويت قادم من إيران بفيروس كورونا‬⁩ الجديد. وذكرت أن التنسيق قائم مع وزارة الصحة الكويتية لعلاج المواطن، الذي سيبقى في الكويت لحين شفائه، وفقاً للتوصيات العلمية والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

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