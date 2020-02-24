- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أصيب سبعة أشخاص الليلة الماضية عندما أطلق مسلحٌ النار بسوق شعبية في هيوستون بولاية تكساس الأمريكية.
وأفاد قائد شرطة مقاطعة هاريس إيد جونزاليس للصحفيين، بأنه لم يُصَب أحد بجروح خطيرة؛ مشيرًا إلى أنه تم اعتقال مشتبه به في موقع الهجوم.
وأضاف أن تحقيقًا يُجرى، ولم تتوافر معلومات فورية عن دوافع الهجوم.ولاية تكساس الأمريكية إطلاق النار
24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441 08:58 AM
قائد الشرطة: التحقيقات جارية ولم تتوافر معلومات فورية عن دوافع الهجوم
أصيب سبعة أشخاص الليلة الماضية عندما أطلق مسلحٌ النار بسوق شعبية في هيوستون بولاية تكساس الأمريكية.
وأفاد قائد شرطة مقاطعة هاريس إيد جونزاليس للصحفيين، بأنه لم يُصَب أحد بجروح خطيرة؛ مشيرًا إلى أنه تم اعتقال مشتبه به في موقع الهجوم.
وأضاف أن تحقيقًا يُجرى، ولم تتوافر معلومات فورية عن دوافع الهجوم.
، إصابة سبعة أشخاص في إطلاق نار بسوق شعبية بولاية تكساس الأمريكية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة سبعة أشخاص في إطلاق نار بسوق شعبية بولاية تكساس الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.