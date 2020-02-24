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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة، تستمر حتى السادسة مساءً.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميعَ إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات؛ خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.الأرصاد حالة الطقس نجران رياح مثيرة للأتربة
24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441 08:58 AM
تُصحَب برياحٍ وتدنٍّ للرؤية وتستمر حتى السادسة مساءً
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة، تستمر حتى السادسة مساءً.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميعَ إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات؛ خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
، الأرصاد تنبّه من أتربة مثارة على نجران و"المدني" يحذّر ،
المصدر : الخليج 365
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