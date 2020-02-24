شكرا لمتابعة خبر عن الأمل يتجدد لأسرة الطفل المختطف نسيم حبتور بسبب الابن الرابع للخاطفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عاود الأمل أهل الطفل المختطف منذ 24 عاما نسيم حبتور، بعد استعادة «نايف القرادي 27 عاما، ومحمد العماري 23 عاما، وموسى الخنيزي 21 عاما»، والذين اختطفتهم سيدة من مستشفى الدمام والقطيف قبل أكثر من عقدين.

وتتوقع أسرة حبتور أن يحسم مصير ابنهما خلال الـ48 ساعة القادمة بفضل جهود قوات الأمن، بعد أن كشفوا أن الخاطفة كان لديها ٤ أبناء وربما يكون هو الابن الرابع، وهو ما يتطلب لمعرفته إجراء تحاليل الـDNA.