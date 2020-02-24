اخبار السعوديه

الأمل يتجدد لأسرة الطفل المختطف نسيم حبتور بسبب الابن الرابع للخاطفة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن الأمل يتجدد لأسرة الطفل المختطف نسيم حبتور بسبب الابن الرابع للخاطفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عاود الأمل أهل الطفل المختطف منذ 24 عاما نسيم حبتور، بعد استعادة «نايف القرادي 27 عاما، ومحمد العماري 23 عاما، وموسى الخنيزي 21 عاما»، والذين اختطفتهم سيدة من مستشفى الدمام والقطيف قبل أكثر من عقدين.

وتتوقع أسرة حبتور أن يحسم مصير ابنهما خلال الـ48 ساعة القادمة بفضل جهود قوات الأمن، بعد أن كشفوا أن الخاطفة كان لديها ٤ أبناء وربما يكون هو الابن الرابع، وهو ما يتطلب لمعرفته إجراء تحاليل الـDNA.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمل يتجدد لأسرة الطفل المختطف نسيم حبتور بسبب الابن الرابع للخاطفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا