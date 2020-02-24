شكرا لمتابعة خبر عن مجهولون يسرقون ملابس الجمعيات الخيرية ويعيدون بيعها بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت الأحياء السكنية بالرياض، سرقة صناديق الملابس التي تضعها الجمعيات الخيرية أمام المساجد لاستفادة المحتاجين. ولاحظ الأهالي قيام عدة أشخاص بسرقة الملابس، والتي يقومون بتنظيفها فيما بعد لإعادة بيعها عبر الإنترنت.

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