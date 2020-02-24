شكرا لمتابعة خبر عن للزوجة حق الاستفادة من الدعم السكني بدلا عن زوجها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت وزارة الإسكان، أنه يحق للزوجة الاستفادة من الدعم السكني، في حال تنازل زوجها عن الدعم لصالحها.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للزوجة الحصول على الدعم السكني بدلا عن الزوج، حيث بإمكانها أن تتقدم بطلب الدعم السكني إذا تنازل زوجها عنه بإقرار من قبله.

وأشارت إلى وجود حالات، يكون الزوج فيها متقاعدا وغير قادر على الحصول على القرض العقاري المدعوم بقيمته الأعلى بسبب ملاءته المالية، فيحول الاستفادة على الزوجة إذا كانت موظفة.