شكرا لمتابعة خبر عن القعيط: جدتي قالت لوالدي «لو الطلاق بيدي كنت طلقت أبوك 10 مرات» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد المحامي يوسف القعيط، أن المرأة بطبيعتها انفعالية، ولا تتحكم بمشاعرها عند اتخاذ بعض القرارات، خاصة فيما يتعلق بالزواج والطلاق.

وروى القعيط قصة طريفة خلال برنامج اتجاهات، الذي سلط الضوء على قضية تزويج المرأة لنفسها، يؤكد من خلالها أن المرأة قد تكون غير مؤهلة لاتخاذ بعض القرارت.

وقال: والدي سأل أمه: لو كان الطلاق بيدك، وش كنتي تتصرفين؟ قالت: لو أن الطلاق بيدي كنت طلقت ابوك 10 مرات.