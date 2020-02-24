ليس بينها أيٌّ من الهواتف الذكية.. تعرف على أكثر 10 جوالات مبيعاً في التاريخ

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هيمنت الهواتف المحمولة القديمة على قائمة أكثر الجوالات مبيعًا في التاريخ على الإطلاق، حيث حقق جوال “نوكيا 1110” أعلى مبيعات على الإطلاق، بحجم مبيعات بلغ 250 مليون جوال، كما هيمنت الشركة الفنلندية على تسعة مراكز من المراكز العشرة الأولى.

وبحسب تقرير لموقع “تكنو بيز” لم تحتوِ القائمة على أي من الجوالات الذكية الحديثة.. ونرصد فيما يلي أبرز 10 جوالات مبيعاً في التاريخ:

نوكيا 1110 تم إطلاق هذا الجوال في عام 2005، ورغم أن جودته كانت منخفضة، ولم يكن بإمكانه أن يقوم بأكثر من إجراء المكالمات، وإرسال الرسائل النصية فقط، إلا أنه حقق مبيعات هائلة وصلت إلى 250 مليون نسخة.

نوكيا 3210 أعلنت “نوكيا” هذا الجوال عام 1999، وكان واحدًا من أوائل الجوالات التي زودت بـ”أنتينا” خارجية، كما كان مزودًا بمؤلف للنغمات، فضلاً عن احتوائه على ألعاب مثل لعبة “الأفعى” الشهيرة. ويأتي في المركز الثاني في قائمة أكثر الجوالات مبيعًا على الإطلاق بحجم مبيعات بلغ 160 مليون نسخة.

نوكيا 1200.. تم الإعلان عن هذا الجوال في 2007، وكان يحظى بشعبية كبيرة، رغم أنه لا يحتوي على أي مميزات، وكان يتوافر باللونين الأزرق والأسود، وقد بيع منه 150 مليون نسخة.

نوكيا 5230 تم إصدار هذا الجوال في نوفمبر من عام 2009، وكانت مواصفاته تشمل شاشة يبلغ حجمها 3.2 بوصة، وخاصية البلوتوث، كما كان يدعم أيضًا تقنية الجيل الثالث،وإمكانية تصفح الإنترنت، وراديو، وقد بيع منه 150 مليون نسخة.

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نوكيا 3310 أعلنت شركة “نوكيا” هذا الجوال في سبتمبر عام 2000، ولا يزال حتى الآن أحد أفضل الجوالات مبيعًا على الإطلاق، وكان يحتوي على ساعة توقيت، وألعاب وآلة حاسبة، وقد بيع منه 136 مليون نسخة.

نوكيا 2600 أصبح هذا الجوال متوافرًا عام 2008، ومن أبرز خصائصه احتواؤه على راديو إف إم، وخاصية البلوتوث، ومشغل للأغاني، وإرسال الرسائل القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة والبريد الإلكتروني، وقد بيع منه 135 مليون نسخة.

موتورولا رازر في 3 كان “موتورولا رازر في 3” أول جوال في سلسلة “موتورولا رازر”، والجوال الرئيسي بها، وقد أصبح متوافرًا في عام 2004، وكان يشتهر بشاشة قابلة للطي، وبيع منه 130 مليون نسخة، ليحتل المركز السابع في قائمة أكثر الجوالات المحمولة مبيعًا.

نوكيا 1600 تم إصدار هذا الجوال عام 2006، وكان جزءًا من سلسلة جوالات “Ultrabasic”، وقد جاء بميزة جديدة تتمثل في ساعة ناطقة، كما كان يحتوي على ألعاب فيديو، ومؤلف نغمات،وقد بيع منه 130 مليون نسخة.

نوكيا 1208 أعلنت شركة “نوكيا” هذا الجوال عام 2007، وكان يتميز بإمكانية إرسال الرسائل النصية القصيرة، كما كان يحتوي على نغمات مجسمة، وخاصية الاهتزاز، وكان متوافرًا بلونين هما الأسود والأحمر، وقد بيع منه 100 مليون نسخة.

نوكيا 6010 كان المركز العاشر من نصيب جوال “نوكيا6010 ” الذي بيع منه 75 مليون نسخة..، وقد صدر هذا الجوال عام 2004، وكان يحتوي على منبه وقائمة مهام، وآلة حاسبة وساعة توقيت.



