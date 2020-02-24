طريقة تحديث نظام ويندوز 10 وأبرز مميزاته

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من المتوقع أن تطلق شركة مايكروسوفت التحديث التالي لنظام التشغيل ويندوز 10، Windows 10، في أوائل مايو، أما إصدار المعاينة فسيكون متاحًا في أوائل الربيع، ويمكنك الحصول عليه من خلال اتباع الخطوات التالية:

1- انتقل إلى الإعدادات في حاسوبك الذي يعمل بنظام ويندوز 10.

2- اضغط على خيار (التحديث والأمان) Update & Security.

3- من قائمة الخيارات الموجودة على يسار الشاشة اضغط على خيار Windows Insider Program، ثم اضغط على زر (البدء) Get Started.

4- استخدم حساب مايكروسوفت في تسجيل الدخول.

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5- اختر الخيار الأول (Just fixes, apps, and drivers) للانضمام إلى حلقة معاينة الإصدار.

مميزات تحديث ويندوز 10 القادم:

1- المساعد الصوتي Cortana، يساعدك في التعامل مع تطبيقات Microsoft 365 التي تستخدمها لإنجاز المهام يوميًا.

2- عمليات البحث السريعة في Search Home؛ حيث أضافت مايكروسوفت أربع عمليات بحث سريعة في (صفحة البحث الرئيسية) Search Home (الطقس، أهم الأخبار، اليوم في التاريخ، أفلام جديدة).

3- سطح المكتب الافتراضي Virtual Desktop، يتيح لك تحديث نظام ويندوز 10 القادم إعادة تسمية علامات تبويب التي تنشئها للتطبيقات التي تستخدمها بكثرة.

4- التحكم في إعادة تشغيل التطبيقات، حيث تُشغل تلقائيًا بعد إعادة تشغيل جهازك.

