سماعة لاسلكية للاستخدامات الشاقة من Aria

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كشفت Aria النقاب عن سماعتها اللاسلكية الجديدة SONG X المخصصة للاستخدامات الشاقة، والتي تدعم فئة الحماية IPX5.

وتدعم السماعة الجديدة تقنية البلوتوث 5.0، وتمتاز بتشغيل يبلغ 5 ساعات، تزيد إلى نحو 20 ساعة بفضل علبة الشحن.

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ويمكن شحن السماعة بتقنية الشحن اللاسلكي Qi أو بكابل USB C.

ومن المقرر إطلاق السماعة في مارس المقبل، بأربعة ألوان، هي Coral Orange،

وMidnight Green، و Twilight Black، و Pearl White، مقابل 59 دولاراً أمريكياً.

