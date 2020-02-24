سماعة لاسلكية للاستخدامات الشاقة من Aria

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كشفت Aria النقاب عن سماعتها اللاسلكية الجديدة SONG X المخصصة للاستخدامات الشاقة، والتي تدعم فئة الحماية IPX5.
وتدعم السماعة الجديدة تقنية البلوتوث 5.0، وتمتاز بتشغيل يبلغ 5 ساعات، تزيد إلى نحو 20 ساعة بفضل علبة الشحن.
ويمكن شحن السماعة بتقنية الشحن اللاسلكي Qi أو بكابل USB C.
ومن المقرر إطلاق السماعة في مارس المقبل، بأربعة ألوان، هي Coral Orange،
وMidnight Green، و Twilight Black، و Pearl White، مقابل 59 دولاراً أمريكياً.
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