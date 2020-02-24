“أرامكو” تعلن تلقّي الموافقة على تطوير حقل غاز الجافورة .. وتتوقع بدء الإنتاج مطلع عام 2024

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أعلنت أرامكو السعودية عن حصولها على الموافقة على تطوير حقل الجافورة العملاق في المنطقة الشرقية الذي يُعد أكبر حقل للغاز غير المصاحب غير التقليدي يتم اكتشافه في المملكة حتى الآن، مبينة أنه سيتم تطوير الحقل وفقًا لمنظومة حَوكمة الشركة.

وتوقعت الشركة في بيان، تلقت “أرقام” نسخة منه، أن يبدأ الإنتاج منه مطلع عام 2024، مبينة أن مراحل التطوير ستؤدي إلى تزايد إنتاج الحقل من الغاز تدريجيًا ليصل إلى نحو 2.2 مليار قدم مكعبة قياسية يوميًا من غاز البيع عام 2036.

وأضافت أنه نظرًا لخصائص الحقل فإنه سيكون قادرًا على إنتاج نحو 425 مليون قدم مكعبة قياسية من غاز الإيثان يوميًا، تمثّل نحو 40 % من الإنتاج الحالي، كما سينتج الحقل نحو 550 ألف برميل يوميًا من سوائل الغاز والمكثفات اللازمة للصناعات البتروكيميائية.

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وأشارت إلى أنه سيتم تطوير حقل الجافورة وفقًا لأعلى المعايير البيئية التي تلتزم بها أرامكو السعودية، متوقعة أن يكون لتطوير الحقل أثرٌ ماليّ إيجابي على المدى الطويل، بحيث يبدأ هذا الأثر المالي في الظهور عبر النتائج المالية للشركة على مراحل متزامنة مع الأعمال المتعلقة بتطوير الحقل.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، إن تطوير حقل الجافورة سيدعم المكانة الرائدة للمملكة في قطاع الطاقة العالمي، ويُسهم في تحقيق هدف الشركة في أن تكون أكبر شركة طاقة وكيميائيات متكاملة على المستوى الدولي.

ومن جانبه قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر، إن تطوير حقل الجافورة سيعزز تنوع موارد الشركة ويدعم التنوع الاقتصادي للمملكة.

ووفقا للبيانات المتاحة في “أرقام”، وجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بأن تكون أولوية تخصيص إنتاج حقل الجافورة العملاق، من الغاز وسوائله للقطاعات المحلية في الصناعة والكهرباء وتحلية المياه والتعدين وغيرها لمواكبة معدلات النمو الطموحة وفق رؤية 2030.

