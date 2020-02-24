عددها 13 نوعاً.. تعرّف على الفيتامينات التي يحتاجها جسم الإنسان يومياً

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تُعد الفيتامينات مواد أساسية لجسم الإنسان، كما تمتلئ بها الأغذية الصحية، حيثُ تقدم للجسم الطاقة والمناعة وغيرهما الكثير من الفوائد، وتتكون هذه الفيتامينات من 13 نوعاً.

وبيّن مجلس الضمان الصحي أن الفيتامينات تنقسم إلى فئتين (ما يذوب في الدهون، وهي 4 فيتامينات أ، د، ه، ك)، وأخرى (ما يذوب بالماء، وهي 9 فيتامينات “8 فيتامينات ب وواحد فيتامين ج).

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وأوضح أن الفيتامينات الضرورية للجسم بشكل يومي هي “فيتامين A”، حيثُ يوجد في البطاطا الحلوة..، ويُعنى بتقوية المناعة والأجهزة التناسلية والنظر، و”فيتامين B26” ويوجد في الحمص والسمك، حيثُ يساعد في تصنيع الهموغلوبين في الدم.

وبيّن أيضاً أن “فيتامين C” يعمل على تقوية المناعة، كما أنه غني بمضادات الأكسدة، ويوجد في الفليفلة الحمراء الحلوة، و”فيتامين D” يُعتبر أساسيا لبناء عظام الجسم، حيثُ يأخذ عند تعرض الجلد للشمس، ويوجد في سمك السلمون.

وأضاف أن من الفيتامينات “فيتامين E”، وهو مضاد للأكسدة ويقوي المناعة ويحمي الأوعية الدموية، حيثُ يوجد في بذور دوار الشمس، وفيتامين “الثيامين” ويعمل على تحويل الكربوهيدرات في الجسم إلى طاقة ومهم للدماغ والجهاز العصبي، إذ يوجد في الخميرة المجففة، وأخيراً فيتامين “الزنك”، ويساعد على تقوية المناعة في الجسم، ويوجد في المحار والدواجن واللحوم.



