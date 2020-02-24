بالصور.. وكيل إمارة الجوف يفتتح ملتقى أعمدة الرجاجيل

افتتح وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان، اليوم الأحد، ملتقى أعمدة الرجاجيل الذي ينظمه مجلس التنمية السياحية بمنطقة الجوف؛ وذلك في موقع الرجاجيل الأثري جنوب سكاكا.

واستمع آل سلطان، من المدير العام للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالجوف ياسر العلي، لشرح عن الملتقى الذي يقام لمدة خمسة أيام, وتجول في الموقع الأثري، وشاهد مكتشف الآثار الصغير.

وسيشتمل الملتقى على عدد من الفعاليات منها الفنون التشكيلية والتصوير الفوتوغرافي، فضلًا عن مناقشة كتب أثرية، وإقامة أمسيات شعرية، ودورة بالإرشاد السياحي، ودورة للمسعفين، واستضافة المختصين والمهتمين بالآثار، وتقديم الإرشاد السياحي من خلال المرشدين والمرشدات المؤهلين لذلك، بجانب عدد من المعارض للجهات المشارِكة، وتفعيل زيارات طلاب الجامعات والمدارس.

ويأتي الملتقى تأكيدًا للأهمية التاريخية التي يحظى بها موقع أعمدة الرجاجيل الذي يعود إلى 7000 عام، وتدشينًا لمركز الزوار في الموقع.

وسلَّم وكيل الإمارة، الجهات الداعمة والمشارِكة في تنظيم الملتقى شهادات شكر.

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