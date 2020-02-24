محافظ أحد المسارحة يكرّم المشاركين بحملة «أمنكم وسلامتكم هدفنا» بمركز دوريات أمن الطرق

استقبل محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي، رئيس مركز انطلاق دوريات أمن الطرق النقيب محمد الشهراني، ومجموعة من أفراد المركز.

ورحب الريثي بمنسوبي أمن الطرق والتعليم المشاركين في المبادرة، مشيدًا بالدور الذي تقدمه الجهات المختصة بمشاركتها أبناء وبنات هذا الوطن في مختلف الفعاليات والمبادرات التي تعزز ثقافة العمل التطوعي وقيم المواطنة داخل النشء، وتغرس فيهم روح المبادرة والمشاركة في بناء وتنمية البلد الغالي على نفوس الجميع، كما جرى خلال اللقاء مناقشة بعض الأعمال التي يقوم بها المركز والاستماع لشرح مفصل لحملة أمنكم وسلامتكم هدفنا وشركاء النجاح في الحملة من مدارس وجهات حكومية وفرق تطوعية وإعلاميين، متمنيًا لهم كل التوفيق والنجاح لدعمهم للحملة .

من جانبه، عبر النقيب «الشهراني» عن شكره لمحافظ أحد المسارحة على توجيهاته التي تصب في مصلحة الجميع والارتقاء بالخدمة في المحافظة، مؤكدًا اهتمامه وحرصه ببذل المزيد من الجهود ومواصلة الأهداف التي تخدم أمن الوطن .

ثم كرم محافظ المسارحة منسوبي الجهات المشاركين في تفعيل الحملة التوعوية ‎أمنكم وسلامتكم هدفنا، التي نفذها مركز دوريات أمن الطرق ‎بأحد المسارحة .