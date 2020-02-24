البازعي: الابتعاث الثقافي غير محدد العمر.. والأمر متاح للجميع إذا انطبقت الشروط

قال سلطان البازعي رئيس هيئة المسرح والفنون الأدائية، إن وزارة الثقافة بدأت برنامج الابتعاث لكافة التخصصات التي تهتم بها الوزارة، وتشمل 16 قطاعًا، لافتًا إلى أن من حق أي طالب أو طالبة التقدم لبرنامج الابتعاث في كافة التخصصات الفنية، إذا انطبقت عليهم الشروط.

وأضاف البازعي -في تصريحات لبرنامج «سيدتي» على روتانا خليجية- أنه سيتم ابتعاث الطلاب للدراسة في الخارج دون التقيد بعمر معين، موضحًا أنه تم إلحاق الطلاب الذين كانوا يدرسون على نفقتهم الخاصة بالبرنامج.

وأشار إلى أن الشروط تتمثل في أن يحصل المتقدم على قبول من الجامعات المعتمدة ببرنامج الابتعاث، وأن الوزارة -بالتعاون مع وزارة التعليم- وضعت قائمة بأسماء أهم الجامعات التي تدرس كل فن من هذه الفنون في العالم، وإذا حصل أي طالب على موافقة أي من هذه الجامعات يصبح منطبقةً عليه الشروطُ.

وتابع: «هدفنا نقل من يعملون بهذا الحقل على مستوى الهواية للاحتراف. وهذا الهدف سيتحقق إذا أصبحت بيئة العمل الثقافي متكاملة».

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