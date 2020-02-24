لإنقاذ زوجها من الموت.. زوجة بالداير تُضحي بكليتها

تبرعت المواطنة فاطمة المالكي، بإحدى كليتيها لزوجها المعلم جابر المالكي، في محافظة الداير شرق منطقة جازان جنوب السعودية، في واقعة جديدة تعبر عن الحب الصادق والتضحية الجميلة.

وجاء ذلك بعد أن أثبتت التحاليل والفحوصات حاجة زوجها إلى زراعة كلى، وبينت الفحوصات تطابق الخصائص الحيوية والتوافق شبه الكامل بين الزوجين.

وأجريت العملية بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالعاصمة «الرياض»، مساء الخميس الماضي، وبينت النتائج المبدئية نجاح العملية، بعد معاناة الكلى التي استمرت لنحو 3 سنوات .

وثمن الزوج تضحية زوجته له وموقفها النبيل معه، عاجزًا عن شكرها وتقديرها، وتعتبر زوجته الثانية.

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وتُعزز هذه التضحية من الزوجة دور المرأة السعودية ومحبتها لزوجها وتثبت أن الحب الصادق يصنع المستحيل.

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