السعودية اليوم / "الأرصاد" أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة تبوك



تبوك 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة تبوك, يتضمن أتربة مثارة, وأمطاراً رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية على مدينة تبوك وجميع محافظات المنطقة، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11:30 مساءً.

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