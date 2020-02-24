السعودية اليوم / مركزا الفيصلية بالمجمعة والغطغط بالمزاحمية يحصلان على الإعتماد " سباهي"



الرياض 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واس

حصل مركزا الفيصلية بالمجمعة والغطاط بالمزاحمية على شهادة اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي " لتنظم إلى سلسلة المراكز الصحية الحاصلة على هذا الاعتماد بمنطقة الرياض .

وأجتاز المركزين عملية التقييم التي شملت عدد من المعايير كالقيادة ، وإدارة الجودة، وسلامة المرضى ،والقوى العاملة، إضافة إلى إدارة المعلومات والسجلات الطبية وحقوق المرضى وعائلاتهم والتوعية الصحية, إلى جانب المعايير الأخرى التي يتم تطبيقها في المراكز الصحية .

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