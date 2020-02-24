

الطائف 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واس

تُنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالحوية بعشيرة يوم غدٍ، درساً بعنوان "شرح أخصر المختصرات", عقب صلاة المغرب بجامع سيد الشهداء بالسدرة.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن الدروس والمحاضرات الدينية والتوعوية للجمعية ولتبصير الناس بأمور دينهم.

// انتهى //

08:37ت م

0019





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "شرح أخصر المختصرات".. درس بجمعية الدعوة بالحوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.