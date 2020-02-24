السعودية اليوم / لقاء تربوي غدًا بمدينة السيح



السيح 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واس

تقيم لجنة التنمية الاجتماعية بمدينة السيح التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية غدًا، لقاءً تربويًا بعنوان "كيف تجعل ابنك قائدًا متميزًا" ، بالتعاون مع كلية التربية في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وذلك في قاعة جمعية البر الخيرية في حي النزهة.

ويأتي اللقاء الذي يقدمه الدكتور عبدالسلام بن عمر الناجي، ضمن الفعاليات والمناشط المجتمعية التي تنظمها لجنة التنمية الاجتماعية بالسيح الهادفة إلى إثراء المعرفة.

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08:07ت م

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