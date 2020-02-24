السعودية اليوم / محاضرة دينية بالجامعة الإسلامية غداً



المدينة المنورة 30 جمادى الآخر 1441هـ الموافق 24 فبراير 2020م واس

تنظم الجامعة الإسلامية غداً محاضرة دينية بعنوان "القيم العليا للإسلام ونبذه التطرّف والإرهاب" يلقيها معالي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور جبريل بن محمد البصيلي, وذلك بقاعة الملك سعود بالجامعة.

ودعت الجامعة أفراد المجتمع, ومنسوبيها من الأكاديميين والطلاب, لحضور المحاضرة التي تأتي ضمن فعاليات مبادرة القيم والأخلاق " خير أمة".

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08:06ت م

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