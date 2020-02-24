السعودية اليوم / الصين تسمح لغير المقيمين في ووهان بمغادرة المدينة الموبوءة بكورونا



بكين 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واس

أعلنت بلدية ووهان اليوم أن السكان غير المقيمين بصورة دائمة في المدينة المفروض عليها عمليا حجر صحي منذ شهر بسبب تفشي وباء كورونا المستجدّ فيها، سيُسمح لهم بمغادرتها إذا لم تظهر عليهم عوارض الإصابة بالفيروس ولم يحصل أي احتكاك بينهم وبين مصابين بالفيروس.

ومدينة ووهان الواقعة في وسط الصين والبالغ عدد سكانها حوالى 11 مليون نسمة تخضع عمليا منذ 23 يناير لحجر صحي بعدما قطعت السلطات الصينية كل المواصلات المؤدية منها وإليها في محاولة للسيطرة على انتشار الوباء الذي ظهر لأول مرة في سوق لبيع الحيوانات البرية في المدينة في أواخر ديسمبر الماضي وانتشر إلى سائر أنحاء الصين وإلى أكثر من 25 دولة ومنطقة حول العالم.

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07:47ت م

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