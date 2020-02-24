السعودية اليوم / تسجيل 150 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الصين



بكين 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واس

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في الصين اليوم إلى 2592 حالة بعدما سجّلت الساعات الأربع والعشرين الماضية 150 وفاة بالفيروس، جميعها - باستثناء حالة وفاة واحدة - في مقاطعة هوباي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.

وتمثل هذه الحصيلة ارتفاعا كبيراً بالمقارنة مع تلك المسجّلة الأحد حين توفي 97 شخصاً بالفيروس.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات إن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس حتى اليوم ارتفع في البرّ الرئيسي للصين (باستثناء هونغ كونغ وماكاو) إلى أكثر من 77 ألف إصابة بعدما سجلت في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة 409 إصابات جديدة، غالبيتها في هوباي.

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