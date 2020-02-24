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فيديو.. طالبة سعودية تقدم بحثًا عن نبات يعالج لدغات الأفاعي
فقدت إحدى زميلاتها بسبب لدغة ثعبان
متابعات الخليج 365 - الرياض
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لفتاة، تدعى “لولو أحمد”، تدرس في المرحلة المتوسطة، وتعيش في منطقة جازان، تحدثت خلاله عن البحث الذي أجرته حول أوراق ولب ثمار نبتة الحنظل وقدرتها على علاج لدغات الأفاعي.
وروت الفتاة في مقطع الفيديو تفاصيل بداية تفكيرها في إجراء هذا البحث، قائلة إنها تعيش في إحدى قرى جازان، وتعرض الكثير من الأشخاص في الجزء الذي تعيش فيه للدغات الأفاعي، وأصيبوا بغيبوبة وشلل وصعوبة في التنفس نتيجة تلك اللدغات.
وأضافت أنها فقدت إحدى زميلاتها بسبب لدغة ثعبان أيضاً، ومن هنا بدأت البحث على وسائل التواصل الاجتماعي حول لدغات الأفاعي، وتوصلت إلى أن أوراق ولب ثمار نبتة الحنظل قد تعالج تلك اللدغات، وتقليل عدد من يفقدون حياتهم بسببها.
وتابعت أنها أخذت هذه النبتة وتوجهت إلى مركز أبحاث جامعة جازان، وأجرت الكثير من التجارب عليها لإثبات فعاليتها على علاج لدغات الأفاعي.
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