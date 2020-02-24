، إصابة 4 فلسطينيين في غارات للاحتلال بغزة.. وقذائف المقاومة تطول جنوب إسرائيل ،

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شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على أهداف في قطاع غزة، فيما تجدد إطلاق القذائف من القطاع على جنوب إسرائيل، وفقًا لسكاي نيوز عربية .
وتفصيلاً، أكدت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة إصابة 4 فلسطينيين من جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع.
وقال الجيش الإسرائيلي، إن غاراته استهدفت مواقع تابعة لـ"جماعة الجهاد" في قطاع غزة، فيما ذكر شهود عيان، أن انفجارات مدوية وقعت شمالي القطاع.
وبالتزامن مع الغارات، قال مراسل سكاي نيوز في غزة، إن إطلاق القذائف تجدد من القطاع على جنوب إسرائيل، مشيرًا إلى أن صافرات الإنذار دوت في عسقلان ومستوطنات محيط قطاع غزة، بعد إطلاق نحو 20 صاروخًا باتجاه إسرائيل من غزة، وفي أعقاب ذلك، قررت بلدية عسقلان فتح الملاجئ العامة، فيما قررت قيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل تعطيل الدوام المدرسي في عسقلان ومستوطنات غلاف غزة.
يأتي هذا التطور، بعدما فتح الجيش الإسرائيلي النار، الأحد، على عددٍ من الشبان الفلسطينيين قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، مما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة اثنين آخرين.
وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات ضد أهداف تابعة لحركة الجهاد في سوريا وأنحاء قطاع غزة.
وأضاف في تغريدات له على صفحته على تويتر: "شن جيش الدفاع قبل قليل سلسلة غارات ضد أهداف إرهابية تابعة لمنظمة الجهاد الفلسطينية جنوب مدينة دمشق، بالإضافة إلى عشرات الأهداف الإرهابية التابعة لمنظمة الجهاد في قطاع غزة".
وقال أدرعي: "في منطقة عدلية في ريف دمشق تم استهداف موقع تابع للجهاد الذي يعد معقلاً مهمًا للحركة في سوريا. في الموقع تجري المنظمة عملية بحث وتطوير لوسائل قتالية مع ملائمتها للإنتاج في قطاع غزة وللإنتاج المحلي داخل سوريا".
وفي تغريدة أخرى قال المتحدث الإسرائيلي:"قبل ساعة تم استهداف عشرات الأهداف الإرهابية التابعة لمنظمة الجهاد في قطاع غزة. في رفح تم استهداف بنى تحتية ومواقع تخزين مواد خام تستخدم لإنتاج قذائف صاروخية".
فلسطين الطيران الحربي الإسرائيلي قطاع غزة إطلاق القذائف الغارات الإسرائيلية
إصابة 4 فلسطينيين في غارات للاحتلال بغزة.. وقذائف المقاومة تطول جنوب إسرائيلصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-24
شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على أهداف في قطاع غزة، فيما تجدد إطلاق القذائف من القطاع على جنوب إسرائيل، وفقًا لسكاي نيوز عربية .
وتفصيلاً، أكدت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة إصابة 4 فلسطينيين من جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع.
وقال الجيش الإسرائيلي، إن غاراته استهدفت مواقع تابعة لـ"جماعة الجهاد" في قطاع غزة، فيما ذكر شهود عيان، أن انفجارات مدوية وقعت شمالي القطاع.
وبالتزامن مع الغارات، قال مراسل سكاي نيوز في غزة، إن إطلاق القذائف تجدد من القطاع على جنوب إسرائيل، مشيرًا إلى أن صافرات الإنذار دوت في عسقلان ومستوطنات محيط قطاع غزة، بعد إطلاق نحو 20 صاروخًا باتجاه إسرائيل من غزة، وفي أعقاب ذلك، قررت بلدية عسقلان فتح الملاجئ العامة، فيما قررت قيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل تعطيل الدوام المدرسي في عسقلان ومستوطنات غلاف غزة.
يأتي هذا التطور، بعدما فتح الجيش الإسرائيلي النار، الأحد، على عددٍ من الشبان الفلسطينيين قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، مما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة اثنين آخرين.
وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات ضد أهداف تابعة لحركة الجهاد في سوريا وأنحاء قطاع غزة.
وأضاف في تغريدات له على صفحته على تويتر: "شن جيش الدفاع قبل قليل سلسلة غارات ضد أهداف إرهابية تابعة لمنظمة الجهاد الفلسطينية جنوب مدينة دمشق، بالإضافة إلى عشرات الأهداف الإرهابية التابعة لمنظمة الجهاد في قطاع غزة".
وقال أدرعي: "في منطقة عدلية في ريف دمشق تم استهداف موقع تابع للجهاد الذي يعد معقلاً مهمًا للحركة في سوريا. في الموقع تجري المنظمة عملية بحث وتطوير لوسائل قتالية مع ملائمتها للإنتاج في قطاع غزة وللإنتاج المحلي داخل سوريا".
وفي تغريدة أخرى قال المتحدث الإسرائيلي:"قبل ساعة تم استهداف عشرات الأهداف الإرهابية التابعة لمنظمة الجهاد في قطاع غزة. في رفح تم استهداف بنى تحتية ومواقع تخزين مواد خام تستخدم لإنتاج قذائف صاروخية".
24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
02:11 AM
المتحدث العسكري الإسرائيلي قال إن القصف استهدف حركة الجهاد الفلسطينية
شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على أهداف في قطاع غزة، فيما تجدد إطلاق القذائف من القطاع على جنوب إسرائيل، وفقًا لسكاي نيوز عربية .
وتفصيلاً، أكدت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة إصابة 4 فلسطينيين من جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع.
وقال الجيش الإسرائيلي، إن غاراته استهدفت مواقع تابعة لـ"جماعة الجهاد" في قطاع غزة، فيما ذكر شهود عيان، أن انفجارات مدوية وقعت شمالي القطاع.
وبالتزامن مع الغارات، قال مراسل سكاي نيوز في غزة، إن إطلاق القذائف تجدد من القطاع على جنوب إسرائيل، مشيرًا إلى أن صافرات الإنذار دوت في عسقلان ومستوطنات محيط قطاع غزة، بعد إطلاق نحو 20 صاروخًا باتجاه إسرائيل من غزة، وفي أعقاب ذلك، قررت بلدية عسقلان فتح الملاجئ العامة، فيما قررت قيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل تعطيل الدوام المدرسي في عسقلان ومستوطنات غلاف غزة.
يأتي هذا التطور، بعدما فتح الجيش الإسرائيلي النار، الأحد، على عددٍ من الشبان الفلسطينيين قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، مما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة اثنين آخرين.
وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات ضد أهداف تابعة لحركة الجهاد في سوريا وأنحاء قطاع غزة.
وأضاف في تغريدات له على صفحته على تويتر: "شن جيش الدفاع قبل قليل سلسلة غارات ضد أهداف إرهابية تابعة لمنظمة الجهاد الفلسطينية جنوب مدينة دمشق، بالإضافة إلى عشرات الأهداف الإرهابية التابعة لمنظمة الجهاد في قطاع غزة".
وقال أدرعي: "في منطقة عدلية في ريف دمشق تم استهداف موقع تابع للجهاد الذي يعد معقلاً مهمًا للحركة في سوريا. في الموقع تجري المنظمة عملية بحث وتطوير لوسائل قتالية مع ملائمتها للإنتاج في قطاع غزة وللإنتاج المحلي داخل سوريا".
وفي تغريدة أخرى قال المتحدث الإسرائيلي:"قبل ساعة تم استهداف عشرات الأهداف الإرهابية التابعة لمنظمة الجهاد في قطاع غزة. في رفح تم استهداف بنى تحتية ومواقع تخزين مواد خام تستخدم لإنتاج قذائف صاروخية".
، إصابة 4 فلسطينيين في غارات للاحتلال بغزة.. وقذائف المقاومة تطول جنوب إسرائيل ،
المصدر : الخليج 365
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