شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل جديدة بوفاة مُسن جازان: تعرض للضرب من قبل أبنائه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - على خلفية وفاة مواطن مسن في صامطة بجازان، في ظروف غامضة، فتحت شرطة محافظة صامطة تحقيقا موسعا في الواقعة، نظرا لوجود بعض الكدمات في جسد المتوفى، ما ينذر بوجود شبهة جنائية وراء الوفاة.

وكان أحد أبناء المتوفي، ذهب لقسم الشرطة، حاملا معه والده داخل مركبته وكان في حالة إغماء، مستنجدًا.

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وأدعى ابن المتوفى أن والده في حالة إغماء وفاقد للوعي بعد أن تعرض للاعتداء من قبل أبنائه وزوجته، ليتم مباشرة نقله لمستشفى صامطة العام، وعند وصوله إلى قسم الطوارئ اتضح أنه قد فارق الحياة.