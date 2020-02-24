شكرا لمتابعة خبر عن القضاء ينتصر لـ 10 معضولات في أسبوعين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - انتصر القضاء خلال الأسبوعين الماضيين، لـ 10 معضولات، وتم تزويجهن، بعد التأكد من صلاح من تقدموا لخطبتهن.
وكانت قواعد تنظيم آلية نظر دعاوى العضل، التي أصدرها المجلس الأعلى للقضاء، شددت على سرعة إنجاز دعوى العضل بأن تفصل الدائرة في دعوى العضل المحالة إليها خلال 30 يوماً ولا يؤجل نظر الدعوى عن الموعد المقرر لها إلا عند الضرورة.
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