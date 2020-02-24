سياسي / الترويكا الدولية تهنئ جنوب السودان على اتفاق تشكيل حكومة الوحدة الوطنية



واشنطن 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واس

هنأت مجموعة الترويكا الدولية اليوم شعب جنوب السودان لوصول الأطراف المتنازعة في بلاده إلى اتفاق تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة.

ورحبت المجموعة الدولية التي تتكون من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والنرويج في بيان لها بتقديم حكومة جنوب السودان والمعارضة التنازلات الضرورية لتحقيق هذه الخطوة المهمة.

وأعربت الترويكا عن أملها في أن يساهم اتفاق تشكيل الحكومة في ترسيخ أسس السلام والأمن بجنوب السودان وتحقيق طموحات شعبه في الاستقرار والتنمية والازدهار.

وكان قد أعلن أمس عن الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية في جنوب السودان بين كل من رئيس البلاد سلفا كير ميارديت وزعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان رياك مشار الذي أدى اليمين كنائب أول للرئيس.

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