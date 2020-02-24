السعودية اليوم / وزراء الصحة الأفارقة يبحثون استراتيجية في القارة لمواجهة فيروس كورونا



أديس أبابا 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واس

بحث وزراء الصحة الأفارقة وضع استراتيجية في القارة لمواجهة فيروس كورونا، التي تأكد فيها تسجيل حالة إصابة بالفيروس بإحدى دول القارة.

ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في حديث له موجه الى وزراء الصحة الأفارقة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، دول القارة الأفريقية إلى تشكيل جبهة موحدة لتكون أكثر صلابة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد أن مصدر قلقه الرئيسي هو احتمال تفشي فيروس كورونا في الدول ذات الأنظمة الصحية الضعيفة، محذرا من أن أنظمة الصحة في أفريقيا غير مجهزة جيدا لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك في حال تسجيل إصابات بالقارة.

وقالت مديرة المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا ماتشيديسو ريبيكا مويتي إن عدد الدول الأفريقية القادرة على إجراء فحوص لكشف كورونا، ارتفع من 2 إلى 26 دولة خلال 3 أسابيع.

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