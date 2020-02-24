شكرا لقرائتكم خبر عن 40 دورة تدريبية لرفع كفاءة منسوبي «الأمانة» والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح مدير عام الموارد البشرية بأمانة المنطقة الشرقية جمال السليمان، أن الأمانة تسعى لرفع معدل المهارات لدى موظفيها؛ من أجل رفع مستوى الإنتاجية في العمل وتجديد وتحديث المعلومات لديهم وتعزيز القدرات الوظيفية والمهارية، وذلك من خلال ما تقدمه إدارة الموارد البشرية من دورات تدريبية وورش عمل بشكل مستمر سعيا لمواكبة التطور خاصة فيما يتعلق بهذا المجال.
وقال إن الأمانة ستقوم بعقد العديد من الدورات التدريبية المختلفة والمتنوعة للموظفين، مما يساهم في رفع كفاءة الموظف وتقليل مستوى الأخطاء، وتدريب ما يقارب 1200 موظف خلال 6 أشهر من هذا العام.
وأبان السليمان أن هذه الدورات ستبدأ من اليوم، وهي مخصصة لموظفي الأمانة والبلديات التابعة لها، مشيرا إلى أنه تم تدريب أكثر من 698 متدربا ومتدربة في الفترة السابقة من منسوبي الأمانة والبلديات التابعة والمرتبطة.
كانت هذه تفاصيل خبر 40 دورة تدريبية لرفع كفاءة منسوبي «الأمانة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.