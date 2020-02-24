شكرا لقرائتكم خبر عن 40 دورة تدريبية لرفع كفاءة منسوبي «الأمانة» والان نبدء بالتفاصيل

خصصت أمانة المنطقة الشرقية 40 دورة تدريبية لموظفي الأمانة والبلديات التابعة لها، وذلك لرفع مستوى كفاءة منسوبيها، وتحقيق المزيد من الإنتاجية والجودة في العمل.

وأوضح مدير عام الموارد البشرية بأمانة المنطقة الشرقية جمال السليمان، أن الأمانة تسعى لرفع معدل المهارات لدى موظفيها؛ من أجل رفع مستوى الإنتاجية في العمل وتجديد وتحديث المعلومات لديهم وتعزيز القدرات الوظيفية والمهارية، وذلك من خلال ما تقدمه إدارة الموارد البشرية من دورات تدريبية وورش عمل بشكل مستمر سعيا لمواكبة التطور خاصة فيما يتعلق بهذا المجال.

وقال إن الأمانة ستقوم بعقد العديد من الدورات التدريبية المختلفة والمتنوعة للموظفين، مما يساهم في رفع كفاءة الموظف وتقليل مستوى الأخطاء، وتدريب ما يقارب 1200 موظف خلال 6 أشهر من هذا العام.

وأبان السليمان أن هذه الدورات ستبدأ من اليوم، وهي مخصصة لموظفي الأمانة والبلديات التابعة لها، مشيرا إلى أنه تم تدريب أكثر من 698 متدربا ومتدربة في الفترة السابقة من منسوبي الأمانة والبلديات التابعة والمرتبطة.