شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 31 تعديا على أراض حكومية جنوب جدة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس البلدية م. محمد القحطاني أن التعديات التي قامت البلدية بإزالتها بمشاركة الشرطة الميدانية توزعت ما بين حيي مريخ والحرازات، مبينا أن التعديات تمثلت في إنشاء أسوار وأحواش وغرف سكنية غير نظامية وبدون مستمسكات شرعية أو تراخيص بناء.
من جهتها، تواصل البلدية جهودها؛ للحد من الممارسات العشوائية على الطرق والأراضي الفضاء ومنع المخالفات ومظاهر التلوث البصري والبيئي في نطاق الفرع.
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