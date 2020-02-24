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إزالة 31 تعديا على أراض حكومية جنوب جدة

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أزالت بلدية أبرق الرغامة الفرعية بأمانة جدة 31 تعديا على أراض حكومية جنوب محافظة جدة، شملت أحواشا وإحداثيات متنوعة.

وأوضح رئيس البلدية م. محمد القحطاني أن التعديات التي قامت البلدية بإزالتها بمشاركة الشرطة الميدانية توزعت ما بين حيي مريخ والحرازات، مبينا أن التعديات تمثلت في إنشاء أسوار وأحواش وغرف سكنية غير نظامية وبدون مستمسكات شرعية أو تراخيص بناء.

من جهتها، تواصل البلدية جهودها؛ للحد من الممارسات العشوائية على الطرق والأراضي الفضاء ومنع المخالفات ومظاهر التلوث البصري والبيئي في نطاق الفرع.

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