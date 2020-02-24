شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القطيف يحتفي بـ 722 متفوقا ومتفوقة والان نبدء بالتفاصيل

يحتفي مكتب التعليم بمحافظة القطيف اليوم، بتكريم الطلاب والطالبات المتفوقين للعام الدراسي 1439 -1440هـ، في النسخة الـ22 تحت عنوان «سواعد وطن»، وذلك في قصر الغانم للمناسبات بالقطيف.

وأوضح مدير المكتب عبدالكريم العليط، أن عدد المحتفى بهم بلغ 722 طالبًا وطالبة، من المرحلتين المتوسطة والثانوية، مشيرا إلى أن الحفل يأتي وفق الخطط الإستراتيجية للمكتب، وامتدادا للإنجازات المتميزة التي يحققها على كافة الأصعدة، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، ولصنع مستقبل زاهر وتنمية مستدامة تحقق رؤية 2030م.