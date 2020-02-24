شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القطيف يحتفي بـ 722 متفوقا ومتفوقة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح مدير المكتب عبدالكريم العليط، أن عدد المحتفى بهم بلغ 722 طالبًا وطالبة، من المرحلتين المتوسطة والثانوية، مشيرا إلى أن الحفل يأتي وفق الخطط الإستراتيجية للمكتب، وامتدادا للإنجازات المتميزة التي يحققها على كافة الأصعدة، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، ولصنع مستقبل زاهر وتنمية مستدامة تحقق رؤية 2030م.
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