شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب «دخان» بـ 7 ملايين ريال والان نبدء بالتفاصيل

تمكنت الجهات الأمنية في محافظة الداير بمنطقة جازان في غضون الثلاثة الأيام الماضية من إحباط عمليات تهريب عبر الشريط الحدودي منها كميات كبيرة من «الدخان» المهرب قدرت قيمته السوقية بأكثر من 7 ملايين ريال.

وجاء ضبط الدخان، استكمالا لنجاحات الجهات الأمنية في المحافظة بإحباط عمليات التهريب وذلك في حملات أمنية مشتركة ساهمت في ضبط المهربات والقبض على عدد من المتسللين عبر الحدود السعودية - اليمنية.

وبلغت كميات المضبوطات التي أحبطتها الحملات الأمنية المشتركة أكثر من 38300 كرز دخان تبلغ قيمتها السوقية أكثر من 7 ملايين ريال، كما أحبطت تهريب 2090 حزمة قات وضبط مركبتين استخدمتا في عمليات التهريب والقبض على 441 متسللا من جنسيات مختلفة.