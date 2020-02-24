شكرا لقرائتكم خبر عن 20 شتلة من أشجار الظل في مدرسة ثانوية والان نبدء بالتفاصيل

قامت بلدية غرب الدمام ممثلة بإدارة الحدائق والتجميل بمشاركة منسوبات وطالبات الثانوية الحادية والثلاثين بحي طيبة مؤخرا، بزراعة ٢٠ شتلة متنوعة من أشجار الظل في فناء المدرسة؛ وذلك لتوعية الطالبات بأهمية التشجير ودورها الإيجابي على البيئة. وقد تفاعلت طالبات ومعلمات المدرسة مع الفعالية التي تأتي ضمن مبادرة «شرقية خضراء».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 20 شتلة من أشجار الظل في مدرسة ثانوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.