شكرا لقرائتكم خبر عن «السعودية وسماحة الإسلام» يجذب 3751 زائرا أجنبيا والان نبدء بالتفاصيل
وأكد المدير التنفيذي لمكتب هداية بالخبر الشيخ عبدالرحمن القرني أن هذا المعرض استهدف الأجانب المقيمين بالمملكة بمختلف جنسياتهم وفئاتهم بهدف تعريفهم بالأعمال الإغاثية الدولية الكبيرة التي تقدمها القيادة الرشيدة بهذه البلاد لكافة الدول المحتاجة وما تقوم به من دور حيوي مؤثر لخدمة العالم بمختلف المجالات الحياتية سواء داخليا بخدمة الملايين من ضيوف الرحمن أو خارجيا لخدمة الشعوب، مضيفا أن توضيح سماحة الإسلام وتراث وثقافة المملكة للأجانب كان من أهم الأهداف التي تضمنها المعرض من خلال فريق عمل متمكن من الدعاة ومنسوبي المكتب الذين استعرضوا بعدة لغات هذا الموروث الوطني أمام الزوار من الرجال والنساء.
وأوضح مدير إدارة الجاليات الشيخ حسين الشهري أن المعرض شهد زيارة 3751 زائرا وزائرة من الأجانب، وأعرب الزوار عن تقديرهم وشكرهم لهذه الجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة لخدمة شعوب العالم واعتزازهم بتراث وثقافة البلاد التي يقيمون بها، مشيرا إلى إسلام 23 رجلا وامرأة من ضمنهم جنسيات أوروبية داخل المعرض بعد اقتناعهم بسماحة الشريعة الإسلامية إضافة إلى توزيع 954 مادة دعوية وتثقيفية حيث عمل على تنظيم المعرض 72 متطوعا ومتطوعة بذلوا من أوقاتهم وجهودهم لخدمة هذه البلاد المباركة.
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