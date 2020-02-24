شكرا لقرائتكم خبر عن «السعودية وسماحة الإسلام» يجذب 3751 زائرا أجنبيا والان نبدء بالتفاصيل

استفاد 3751 زائرا أجنبيا من مختلف الجنسيات من المعرض التعريفي بجهود المملكة في خدمة شعوب العالم محليا وخارجيا وترسيخ التراث والثقافة الوطنية لدى المقيمين في هذه البلاد، وجاء المعرض الذي حمل مسمى «السعودية وسماحة الإسلام» بعدة لغات بتنظيم مكتب هداية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر واستمر لمدة 6 أيام في مجمعات تجارية.

وأكد المدير التنفيذي لمكتب هداية بالخبر الشيخ عبدالرحمن القرني أن هذا المعرض استهدف الأجانب المقيمين بالمملكة بمختلف جنسياتهم وفئاتهم بهدف تعريفهم بالأعمال الإغاثية الدولية الكبيرة التي تقدمها القيادة الرشيدة بهذه البلاد لكافة الدول المحتاجة وما تقوم به من دور حيوي مؤثر لخدمة العالم بمختلف المجالات الحياتية سواء داخليا بخدمة الملايين من ضيوف الرحمن أو خارجيا لخدمة الشعوب، مضيفا أن توضيح سماحة الإسلام وتراث وثقافة المملكة للأجانب كان من أهم الأهداف التي تضمنها المعرض من خلال فريق عمل متمكن من الدعاة ومنسوبي المكتب الذين استعرضوا بعدة لغات هذا الموروث الوطني أمام الزوار من الرجال والنساء.

وأوضح مدير إدارة الجاليات الشيخ حسين الشهري أن المعرض شهد زيارة 3751 زائرا وزائرة من الأجانب، وأعرب الزوار عن تقديرهم وشكرهم لهذه الجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة لخدمة شعوب العالم واعتزازهم بتراث وثقافة البلاد التي يقيمون بها، مشيرا إلى إسلام 23 رجلا وامرأة من ضمنهم جنسيات أوروبية داخل المعرض بعد اقتناعهم بسماحة الشريعة الإسلامية إضافة إلى توزيع 954 مادة دعوية وتثقيفية حيث عمل على تنظيم المعرض 72 متطوعا ومتطوعة بذلوا من أوقاتهم وجهودهم لخدمة هذه البلاد المباركة.