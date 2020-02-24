شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الشرقية يشارك في أولمبياد «الروبوت» والان نبدء بالتفاصيل

وصل أمس الفريق المشارك من تعليم الشرقية في فعاليات الأولمبياد الوطني للروبوت «مجال الفيرست ليغو»، التي تقام في محافظة الليث، بقيادة المشرف عالي الزهراني، وتستمر فعاليات الأولمبياد على مدى ثلاثة أيام.

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