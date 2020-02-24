شكرا لقرائتكم خبر عن الخبر الجنوبية.. مواقف للسيارات في طريق الملك فهد والان نبدء بالتفاصيل

انتهت بلدية الخبر من إعادة تأهيل وسفلتة الجزء الأخير من طريق الملك فهد، من تقاطع شارع 30 حتى شارع 20 بالخبر الجنوبية. وشملت عملية التأهيل استحداث مواقف للسيارات والأرصفة الجانبية وأعمال السفلتة والدهان والعلامات المرورية.

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