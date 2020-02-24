شكرا لقرائتكم خبر عن الرجال أكثر إصابة من النساء بسرطان القولون في المملكة والان نبدء بالتفاصيل
وقالت آل تركي إن عدد المصابين بالمرض من بين الرجال خلال عام واحد بحسب آخر الإحصاءات بلغ 753 حالة، أي بمعدل 55.9 % من مجمل الإصابات، بينما بلغت الحالات في أواسط النساء 594 حالة، أي بمعدل 44.1 %. وأكدت أن نسبة الحالات التي يتم تشخيصها في مراحل متأخرة بلغت 65 ٪ ولذلك كان هدفنا نشر الوعي بأهمية الفحص المبكر من خلال هذه الفعالية التي أقيمت واستقطبت أكثر من 300 فرد، وقد تضمنت الفعالية ركن التثقيف بسرطان القولون والمستقيم، مراحل تكونه، الأسباب التي تجعل الشخص عرضه للإصابة بهذا المرض، بالإضافة إلى التنبيه عن الأعراض المبكرة المصاحبة للمرض.
وأبانت آل تركي أنه تم إقامة ركن تحت إشراف استشاري طب الأسرة د. سلمى أبوقرين، والممرضة إيمان الزوري، للتنبيه بأهمية الفحص المبكر، وتوضيح طرق الفحص المتعددة، كما تم التركيز على شرح الطريقة التي يتم بها اكتشاف الدم الخفي في فضلات الإنسان. والتي تتوفر حاليا في خمس مراكز صحية بمحافظة القطيف، وتقدم للجميع رجالا ونساء من سن ٤٥-٧٥ عاما.
وأضافت إنه تم إقامة ركن أيضا تحت إشراف جمعية السرطان السعودية فرع القطيف؛ للتعريف بالخدمات التي تقدمها لمرضى السرطان، كما تضمنت الفعالية وجود مجسم للقولون، تم من خلاله عرض صورة توضيحية للأنسجة السليمة للقولون، مقابل النسيج المحتوى على اللحميات الحميدة والخبيثة والورم السرطاني.
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