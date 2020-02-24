شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير مضمار المشي بحديقة «تلال الدوحة» والان نبدء بالتفاصيل

بدأت بلدية الظهران ممثلة بإدارة الحدائق والتجميل في تطوير مضمار المشي بحديقة ممشى تلال الدوحة بدءا من أمس الأحد. وأهابت البلدية بمرتادي الممشى التعاون بعدم دخول مناطق العمل المستهدفة وذلك لحين الانتهاء من تطوير الممشى.

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