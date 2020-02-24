شكرا لقرائتكم خبر عن 3 نقاط رئيسية بمطار الدمام للتوعية بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

قامت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية بوضع 3 نقاط رئيسية في مطار الملك فهد الدولي بالدمام «المغادرة الدولية، المغادرة الداخلية، القدوم الدولي» لتوعية المسافرين والقادمين بفيروس كورونا. وتم توزيع النشرات التوعوية وأدوات التعقيم والوقاية على مرتادي المطار، وتنظيم محاضرات تثقيفية لموظفي المطار عن طرق الوقاية من أعراض فيروس كورونا وطرق استخدام الأدوات الخاصة بالوقاية. يذكر أن صحة الشرقية شكلت مؤخرا فريقا لمراقبة القادمين من الدول المصابة بفيروس كورونا الجديد في المطار، وذلك في إطار إجراءاتها الاحترازية لمنع دخول أي مصاب عبر المطار.

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