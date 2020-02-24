شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يؤكد دور المحافظين في تشجيع المبادرات التنموية والان نبدء بالتفاصيل

أكد صاحب السمو الملكي الأميـر سعود بن نايف بن عبدالعزيز أميـر المنطقة الشرقية، أهمية دور المحافظين في تفعيل الطاقات في المحافظات، وتشجيع المبادرات التنموية، والعمل على تمكين قدرات الأفراد ليكونوا مساهمين فاعلين في بناء وطنهم، وتحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030.

جاء ذلك خلال لقاء سموه بمكتبه بديوان الإمارة أمس، محافظ القطيف المكلف فلاح الخالدي، بمناسبة تكليفه، مبينا أهمية العمل التكاملي مع مختلف الجهات الحكومية والأهلية، وتفعيل دور اللجان المختلفة المنضوية تحت المحافظات، والوقوف الميداني والمتابعة المستمرة للمشروعات التنموية المقررة في المحافظة.

ونوه سموه بحرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - يحفظهما الله- على تلمس احتياجات المواطنين، والعمل على تنمية مختلف المناطق والمحافظات، وفق خطط تنموية شاملة، متمنيا سموه للخالدي التوفيق.

من جانبه، عبر محافظ القطيف المكلف فلاح الخالدي عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على ما تفضل به سموه من توجيهات كريمة، مؤكدا أنه وزملاءه سيعملون من أجل إنفاذ توجيهات سموه، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة - يحفظها الله-.