شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار «السور» ينتهك حرمة مقبرة «النهارش» والان نبدء بالتفاصيل

أبدى عدد من الأهالي في مدينة العيون شمال محافظة الأحساء، استياءهم من الحالة التي وصلت إليها مقبرة النهارش، التي بدأت تشهد، وعلى فترات متواصلة، سقوط السور الجداري من الجهة الشرقية، وانهيار جزء كبير منه، وسط مطالب مستمرة بتدخل أمانة الأحساء، والعمل على استكمال مشروع التسوير لها، أسوة ببقية المقابر في المحافظة؛ حفاظًا على حرمة القبور.

» انهيار وإهمال

وقال المواطن «سعود السبيعي»، إنه على الرغم من استمرار دفن الموتى بمقبرة النهارش، إلا أنها وللأسف الشديد وجدت إهمالًا كبيرًا، مضيفًا: «ما نشاهده بين فترة وأخرى، من استمرار سقوط السور الجداري للمقبرة من الجهة الشرقية، هو أكبر دليل على ذلك، ما أدى إلى سهولة الدخول لهذه المقبرة من هذه الجهة».

» شبك حديدي

وأضاف: «سبق أن انهار جزء من هذا الجدار، وتم العمل على وضع شبك حديدي لحمايته، إلا أنه ومع ذلك لم ينفع، واليوم نعيش نفس الحالة، بسقوط وانهيار جزء آخر يتطلب التدخل من أمانة الأحساء؛ للعمل على استكمال تسوير المقبرة بالكامل، حفاظًا على حرمة هذه المقابر، إذ أصبح هذا الجزء المفتوح من الجهة الشرقية سهل الدخول، خاصة للحيوانات الضالة».

» مقبرة الحصيمة

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وقال المواطن «حسين الحسين»: «نتطلع لأن تكون هناك لجنة مختصة لمتابعة حال المقابر في مدينة العيون، والرفع للجهة ذات الاختصاص، لما تحتاجه كل مقبرة من إصلاحات، وخصوصا مقبرة النهارش، ومقبرة الحصيمة، وكذلك مقبرة طليلة، ولعل المار على مقبرة الحصيمة يشاهد حاجتها إلى مشروع تسوير جديد، بديل للسور الحالي، الذي وضع من السياج الحديدي».

» مقبرة جديدة

وقال عضو المجلس البلدي للدائرة الرابعة عبدالرحمن السبيعي لـ ”الخليج 365”، إن مقبرة شرق العيون الجديدة تمر بعدة مراحل، حتى يتم الانتهاء منها بالكامل، مؤكدًا أن المرحلة الأولى شهدت استلام موقع المقبرة، وذلك بجهود من أمانة محافظة الأحساء، والمجلس البلدي. ولفت إلى أن المرحلة الثانية تشمل تسوير المقبرة، وجار العمل على تسويرها بأسوار خرسانية، موضحًا أنه بعد الانتهاء من التسوير، ستطرح الأمانة مناقصة دفن وتسوية الأرض من داخل المقبرة، وتسوية الشوارع المحيطة بها؛ لتكون المرحلة الأخيرة.

وذكر السبيعي أن مقبرة العيون الجديدة تقع شرق مدينة العيون على طريق العقير جنوبًا، وبمساحة تقدر بـ 553000 متر مربع، وأن هذه المقبرة ستخدم مدينة العيون وبلدتي المراح والعوضية.

» رد الأمانة

وأكد المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بووشل، أن مقبرة النهارش تم إدراجها ضمن الخطة التنفيذية لمشاريع تسوير مقابر الأحساء، ويتم تنفيذ أسوار المقابر وفق جدولة المشاريع السنوية، والتي تعتمد على حسب الأولويات.