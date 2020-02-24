شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الشرقية ومعهد الإدارة يتعاونان لتطوير الموارد البشرية والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال استقبال أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، في مكتبه صباح أمس، مدير معهد الإدارة العامة د. مشبب القحطاني، ومدير عام فرع معهد الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية د. محمد باجنيد، وبحضور عدد من منسوبي الإدارة ووكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع بالأمانة م. مازن بخرجي، ومدير عام الموارد البشرية جمال السليمان.
وأثنى م. الجبير، على الدور الذي يقوم به المعهد في كل ما من شأنه خدمة القطاعات الحكومية، منوها بالتعاون والاستشارات القائمة حاليا بين الأمانة والمعهد، وكذلك الإسهامات التي قدمها المعهد للأمانة، ورحب بكل ما من شأنه تطوير العمل الإداري من خلال الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها معهد الإدارة العامة في عدد من المجالات التي تهتم بالجانب التطويري والاستشارات.
فيما قدم د. القحطاني، شرحا عن بعض الأعمال التي بالإمكان تقديمها، خاصة فيما يتعلق بمجالات العمل البلدي والأنظمة الإدارية بشكل عام والإجراءات والاستشارات، وكذلك تطوير أداء العاملين في مجالات العمل البلدي من الناحيتين الإدارية والوظيفية، مما يعود بالفائدة على تطوير أداء الموظفين بشكل عام.
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