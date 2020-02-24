شكرا لقرائتكم خبر عن 65 مليون ريال تعويضات المسافرين من شركات الطيران والان نبدء بالتفاصيل

ألزمت الهيئة العامة للطيران المدني الناقلات الجوية العاملة في المملكة بدفع تعويضات تزيد على 65 مليون ريال سعودي للمسافرين، وذلك بعد إخلالها بشروط والتزامات عقود النقل الجوي التي تجمعها بعملائها المسافرين. ويأتي هذا الإجراء تنفيذاً لأحكام لائحة حماية حقوق العملاء، والتأكيد على الناقلات الجوية بأهمية وضع المسافر في عين الاعتبار منذ نشوء العلاقة التعاقدية معه. وجاءت حالة «فقدان أو تلف أو تأخّر الأمتعة» بالمرتبة الأولى، تليها «تأخير الرحلات» ومن ثم «إلغاء الرحلات» وشملت التعويضات جميع الناقلات الجوية العاملة في المملكة.

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