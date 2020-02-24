شكرا لقرائتكم خبر عن 65 مليون ريال تعويضات المسافرين من شركات الطيران والان نبدء بالتفاصيل
ويأتي هذا الإجراء تنفيذاً لأحكام لائحة حماية حقوق العملاء، والتأكيد على الناقلات الجوية بأهمية وضع المسافر في عين الاعتبار منذ نشوء العلاقة التعاقدية معه.
وجاءت حالة «فقدان أو تلف أو تأخّر الأمتعة» بالمرتبة الأولى، تليها «تأخير الرحلات» ومن ثم «إلغاء الرحلات» وشملت التعويضات جميع الناقلات الجوية العاملة في المملكة.
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