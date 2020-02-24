شكرا لقرائتكم خبر عن وفد البرلمان الأوروبي يطلع على جهود المملكة في حقوق الإنسان والان نبدء بالتفاصيل

قدم رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان د. مفلح القحطاني شرحا موجزا عن أنشطة الجمعية وإسهاماتها في نشر الثقافة الحقوقية، وآليات عملها ونوعية القضايا التي تتلقاها، وما تقدمه الجمعية من جهود في مجال حقوق الإنسان، خلال استقباله وفد البرلمان الأوروبي أمس.

وتطرق الحديث إلى بعض قضايا السجناء في المملكة، وأوضح رئيس الجمعية أن تدخل بعض الدول ومنها بعض دول الاتحاد الأوروبي في مثل هذه القضايا يعد تدخلا في الشؤون الداخلية للدولة، وقد يعرقل هذا التدخل شمول هؤلاء السجناء بالعفو.

وبين د. القحطاني وجهة نظر الجمعية تجاه هذه القضايا والآلية العدلية التي يتم اتخاذها بشأنها، وحرص الجمعية على أن تكون هناك محاكمات عادلة، وأن يحظى السجناء برعاية متكاملة، ويتضح ذلك من الزيارات التي تقوم بها الجمعية للسجون، ومتابعة مثل هذه القضايا بشكل مستمر.

وقدرت رئيسة الوفد التطور الكبير الذي تشهده المملكة على مختلف المستويات، والتطور الذي تشهده في مجال حقوق المرأة، وما تم من إجراءات بشأن تمكينها في مختلف المجالات.