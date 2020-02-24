شكرا لقرائتكم خبر عن وفد البرلمان الأوروبي يطلع على جهود المملكة في حقوق الإنسان والان نبدء بالتفاصيل
وتطرق الحديث إلى بعض قضايا السجناء في المملكة، وأوضح رئيس الجمعية أن تدخل بعض الدول ومنها بعض دول الاتحاد الأوروبي في مثل هذه القضايا يعد تدخلا في الشؤون الداخلية للدولة، وقد يعرقل هذا التدخل شمول هؤلاء السجناء بالعفو.
وبين د. القحطاني وجهة نظر الجمعية تجاه هذه القضايا والآلية العدلية التي يتم اتخاذها بشأنها، وحرص الجمعية على أن تكون هناك محاكمات عادلة، وأن يحظى السجناء برعاية متكاملة، ويتضح ذلك من الزيارات التي تقوم بها الجمعية للسجون، ومتابعة مثل هذه القضايا بشكل مستمر.
وقدرت رئيسة الوفد التطور الكبير الذي تشهده المملكة على مختلف المستويات، والتطور الذي تشهده في مجال حقوق المرأة، وما تم من إجراءات بشأن تمكينها في مختلف المجالات.
كانت هذه تفاصيل خبر وفد البرلمان الأوروبي يطلع على جهود المملكة في حقوق الإنسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.