شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ رئيس أستونيا بيوم الاستقلال والان نبدء بالتفاصيل
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لرئيس جمهورية أستونيا السيدة كريستي كاليولايد بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلادها. وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، راجيا لحكومة وشعب جمهورية أستونيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
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